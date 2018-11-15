Маршрутка №298 в Уфе ездит как взбредет в голову водителю

Лично для меня самый удивительный автобус в Уфе сегодня – это маршрутка №298. По официальной версии она пришла на смену маршруту №226М, которая оказалась на нелегальном положении.

Им на смену пришел маршрут 298, который уже года три как не ходил, но, видимо, оказался оформлен по всем по правилам, и поэтому воскрешен из транспортного небытия.

В первые дни была забавная ситуация – на маршрутке рядом с номером 298 висела табличка «Как 226». После того, как их высмеяли в соцсетях, таблички убрали. А вот с маршрутом так и остались непонятки.

Как нам объяснил водитель - молодой парень, который первым подвозил нас на автобусе №298, маршрут объединил схемы движения 226 и 226М. В итоге, по задумке авторов этого творения, он должен был ехать от «Меги», затем двигаться по улице Заки Валиди, до Телецентра и оттуда двигаться по улице Пушкина далее по маршруту рейса №226 по улице Ленина и проспекту Октября на север города.

Однако, несмотря на то, что в окнах вывешена информация о движении автобуса до телецентра, судя по всему, не все водители 298-го маршрута с этим согласны. Поэтому, чтобы не делать крюк, они едут по старой памяти – кто сразу по Цюрупы к Центральному рынку, а кто через Цюрупы-Пушкина-Ленина-Кирова туда же. И это обстоятельство крайне расстраивает студентов Башгосуниверситета и других пассажиров, которым нужно ехать в район Телецентра. Жалобы от них начали поступать в инстанции, в том числе и в Медиакорсеть.

- Нарушение схемы движения – это очень грубое нарушение. Я считаю, что ООО «Уфа-Север», которое отвечает за обслуживание данного маршрута, слдует обратить внимание на эту сторону работы водителей, - так прокомментировала ситуацию генеральный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева.