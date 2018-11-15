Легендарные "Тукталыш. Остановка" вернутся в автобусы
12.20 ГУП "Башавтотранс".
Зам генерального директора "Башавтотранса" по перевозкам Сергей Паскин сказал, что на автобусы перевозчика вернётся ставшая уже местами мемом озвучка объявления остановок, звучащая на двух языках - русском и башкирском. Когда - точно не ясно, но обещают в ближайшее время, не исключено, что уже в следующем году.
Для этого необходимо закупить оборудование, записать тексты. Жители Уфы будут надеяться, что тексты будут такими же прекрасными, как и ранее.
Объявление остановок также будет записано заранее. А воспроизводиться это дело будет следующим образом: автобус подъезжает к остановке, навигационная система определяет, куда приехал автобус и включает красивый женский голос. То есть, автоматически все будет происходить. Ну, простым уфимцам остаётся только ждать этого чуда техники и прогресса.
Кстати, о новых технологиях: в больших автобусах действительно можно заплатить за поездку банковской картой. Правда, пока большинство пассажиров делает по старинке, как и автор - роясь в кармане в поисках мелочи. Ну привычка, что ж поделаешь, вторая натура. Но есть прогресс в этом деле.
- В день запуска системы бесконтактной оплаты транзакций было 245. В минувшие понедельник 673. Позавчера 743, а вчера уже 759. Так что динамика положительная, безусловно есть, - говорит Сергей Паскин.