Крик души из Кировского района Уфы: Транспорта нет никакого! Темно и страшно ходить
15 ноября 2018, 23:15ГородРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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22.50, сообщение из Whatsapp
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Жительница Уфы Мария Лисова (имя и фамилия изменены) передает на редакционный Whatsapp:
- Кировский район, Атаевка, ....транспорта нет никакого. Темно и страшно ходить, 1,5 км от трассы, зачастую не работает светофор.
Предлагаю дополнить 350 маршрут "остановкой по требованию": есть пассажиры-заезжают, нет- едут по трассе до Булгаково.
Просто как отшельники живём, с вечным страхом!! Зимой холодно и страшно, потому что темно, летом -движение!! Тротуара при этом - нет.
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