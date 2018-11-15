Крик души из Кировского района Уфы: Транспорта нет никакого! Темно и страшно ходить

Жительница Уфы Мария Лисова (имя и фамилия изменены) передает на редакционный Whatsapp:

- Кировский район, Атаевка, ....транспорта нет никакого. Темно и страшно ходить, 1,5 км от трассы, зачастую не работает светофор.

Предлагаю дополнить 350 маршрут "остановкой по требованию": есть пассажиры-заезжают, нет- едут по трассе до Булгаково.