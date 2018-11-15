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Крик души из Кировского района Уфы: Транспорта нет никакого! Темно и страшно ходить
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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Крик души из Кировского района Уфы: Транспорта нет никакого! Темно и страшно ходить

15 ноября 2018, 23:15ГородРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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