Корреспонденты телеканала БСТ испытали на себе вечерний час пик
20.30, остановка «Центральный рынок»
Остановка «Центральный рынок» - одна центральных транспортных артерий города, особенный шарм которой придает вечерний час пик. Корреспонденты телеканала БСТ проехали на автобусе №108 до конечной станции «Уфимский лесхоз» в деревне Ягодная Поляна.
-От «Центрального рынка» до Ягодной Поляны маршрут №107 «Башавтотранса» идет один час с учетом вечернего трафика, - отмечают журналисты. - Забирает там пассажиров и идет в обратный путь. Таким образом из центра до отдаленных микрорайонов без пересадок можно добраться один раз в два часа. С пересадками выходит дороже, Как правило, те, кто пользуется государственным автоперевозчиком, приобретают проездные, что позволяет сэкономить. Для сокращения интервалов движения «Башавтотранс» нанял частных водителей на микроавтобусах.
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