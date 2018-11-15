Корреспондент "Спутник ФМ" Юлия Муртазина разбиралась с ситуацией на дорогах

Начиная с 23 октября, с уфимских дорог ушло 1400 нелегальных автобусов, сообщает "Башньюс".

Городские власти вывели на линии дополнительные автобусы «Башавтотранса», но в час пик в них забивается невероятное количество людей. Пассажиры возмущены количеством людей в автобусах, и непривычными маршрутами. В том числе испытывают трудности те, кто проживает за городом.

«Я вообще живу в пригороде, в поселке 8 марта. Ждем транспорт минут 20-30, его нет. Мы мерзнем! Вроде бы сейчас дали транспорт, но этого все равно не хватает. Раньше было гораздо удобнее»

На оперативном совещании 13 ноября в администрации Уфы начальник управления транспорта и связи Андрей Федосов пообещал, что вопрос с уфимскими маршрутками решится до конца недели.