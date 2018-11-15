Корреспондент RBToday в транспорте: Тепло и уютно, пахнет бензином

Ждать подходящий транспорт приходится около 10 минут. За это время количество человек, ждущих автобусов, успевает поменяться с 7 до 19 – потом до 10.

Транспорт уже не забит под завязку – утренняя волна студентов уже сошла. Тем не менее свободных сидений в проходящих автобусах почти нет. Некоторые пазики приходится пропускать - у них замерзшие окна. Как показала практика последних дней, это значит, что с отоплением в этом транспорте что-то не так и разница между температурой внутри и снаружи небольшая.

Сажусь в 285 – там есть свободные места, в нем тепло и уютно, пахнет бензином. Рядом с местом водителя наклеена схема маршрута, ксерокопия лицензии и напоминание, что в случае пожара или ЧС нужно звонить по номеру 112.

Примерно посередине между остановками «Семья» и «Города Галле» во время традиционной пробки кто-то из пассажиров просит водителя выйти здесь. Тот открывает дверь, пассажир отдает деньги за проезд и выскакивает.

Остановку «Города Галле» проезжаем всего минут за пять. При этом на самой остановке авария с участием трех автобусов – между фордом и пазиком втиснулся мерседес, на месте работает сотрудник ДПС. Какое-то время перед нами едет автобус с наклейкой на заднем стекле «Спаси и сохрани».