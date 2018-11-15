Конечная остановка Уфы: горожане рассказали о плюсах и минусах работы транспорта

В Кировском районе Уфы на остановке «Белореченский микрорайон» 15 ноября в 07.00 часов не так уж многолюдно – не более 20 человек. Автобусы подъезжают регулярно. В ожидании транспорта в сторону остановки «Юридический институт» горожане стоят между киоском с шаурмой и стандартными для города остановочными павильонами, которых тут с недавних пор аж два.

Остановочные павильоны

Они здесь стандартные для Уфы: с покатой крышей, антивандальными измазанными и исписанными стеклами, которые пока не разбиты. Оранжевые скамейки, покрытые пылью, пустуют. Есть урны. В целом, территория остановочного пункта чистая – грязи и мусора нет. Здесь можно попытаться укрыться от дождя, снега и ветра. Уфимцы предпочитают стоять рядом с этими павильонами – так сложилось исторически. Под крышей павильона стоят те, у кого тяжелые сумки – они их ставят на скамейку либо мамочки с детьми или пожилые люди – но это редко.

Расписание автобусов

Отсутствует. Но… приглядевшись, на одном из павильонов можно над скамейкой заметить заламинированный листок А4, где представлено расписание 31 маршрута «Роддом №4 – ТСК «Пушкинский», действующий с 7 ноября текущего года. Может быть это и стандартное оформление расписания, но какое-то оно непонятное – разбираться в нем времени не было. Позже была замечена еще одна табличка с расписанием третьего маршрута «Башавтотранса», висящая с октября 2013 года. Она размещена на столбе электроопоры в двух метрах от остановки на проезжей части: выцветшая, незаметная и порванная. К слову, на остановке с противоположной стороны табличек с расписанием нет!

Доступная среда – недоступна

Инвалиду-колясочнику в одиночку попасть в транспорт будет весьма проблематично. Бордюры очень высокие, а пологие спуски отсутствуют. Если бы «НефАЗы» вплотную подъезжали к тротуару, то тогда бы можно было сразу въехать внутрь салона, но «Башавтотрансовские» автобусы останавливаются поодаль. Есть только один «срезанный» для колясок бордюр – с противоположной остановки (в сторону улицы Рабкоров), но и он уже на другой стороне упирается в высоченный бордюр.

О маршрутах

По данным «2ГИС», с этой остановки в сторону улицы Софьи Перовской ходят 14 маршрутов, а в сторону улицы Рабкоров — 18. Среди них, 3, 69, 269, 55, 200, 220, 250, а также 16, 20 и другие. Но на практике выяснилось, что эта информация устарела – убрали маршруты 13, 262, 240. Пассажирский транспорт представлен автобусами «НеФАЗ», «ПАЗ», троллейбусами и «ГАЗельками».

Особенностью остановки «Белореченский микрорайон» является то, что она конечная для большинства маршрутов. В этом есть плюс для местных жителей – они садятся — не встают, а именно устраиваются поудобнее в креслах в пустом транспорте. Зато дальше для горожан, ожидающих автобус на последующих остановках, плюсы заканчиваются: либо они уминаются в битком забитую маршрутку либо и вовсе вынуждены ждать первый остановившийся автобус и с пересадками добираться до пункта назначения.

По словам местных жителей, с «конечки» без проблем в любое время, кроме ночного, можно добраться до проспекта Октября, микрорайона Черниковка. Зато в центр придется либо по 20-30 минут ждать транспорт либо ехать с пересадками. После 20.00 часов кроме 69 и 269 маршрутов ничего не ездит. Также трудно выбраться в микрорайон Сипайлово, Дёму, Нижегородку – в основном, с пересадками. Нет автобусов до аэропорта.

Уфимцы о транспортной ситуации в столице

Лилия Мажитова, студентка: Утром приходится выходить из дома за час до начала занятий, так как и с транспортом и с дорогой каждый день «играешь» в рулетку. Езжу на учебу в центр, обычно третьим маршрутом. Он меня устраивает, но хотелось бы, чтобы ходил чаще. Ольга Андреева, пенсионерка: Не устраивает, что «Башавтотранс» в выходные очень редко ходит: выстроятся автобусы около леса – стоят. Мы стоим, мерзнем и они стоят. Отсюда не уехать в аэропорт, где у меня сад, езжу с пересадкой. В будни дни почти не жду автобус – 3-5 минут. Правда по вечерам после 20.00 автобусы «Башавтотранса» не ходит.

Роман, студент УТЭКа: Стою на остановке 10-15 минут. С этой остановки езжу на учебу – на проспект Октября («Бульвар Славы»). Автобусов на проспект Октября ходит много и часто – 69, 269, 270. В час пик на проспекте маршрутки, конечно, забиваются. На «конечке» - пустые. В центре также забиты. Недавно система поменялась, стало непривычно, номера поменялись, путались. Со временем все установится. А так, все устраивает.

Альфат Исламов, пенсионер: Третий маршрут плохо ходит как в центр, так и из центра – регулярнее бы. «ГАЗели» с этого направления убрали, остался только «Башавтотранс». Нельзя ли сделать 252 маршрут круговым по Нижегородке - один бы пошел с одной стороны, а другой – навстречу и через вокзал по ул. Карла Маркса.

Гульнара Шайбакова, экономист: То, что «ГАЗельки» убрали с третьего маршрута – это хорошо, я только за, но надо добавить автобусы «БАТ», он утром ходит раз в полчаса, а на Бакалинской в него нереально залезть. Вечером по полтора часа ждут его в центре.

Ильнур, предприниматель: На остановках нет расписания – очень неудобно. Редко езжу на автобусе, поэтому вообще непонятно что и куда идет. Сделали бы как в Казани большие автобусы, табло с расписанием.

Антонина Алексеева, работает в госструктуре: Ездим на работу в центр на 31-м, на «НефАЗе». Расписания нигде нет. Автобусов на линии мало. С работы также не уехать. Набивается битком. Нас устраивал 13-й маршрут – верните его, на железнодорожный вокзал не на чем ехать.

Водитель остановки не объявляет, никакого диалога. Народу много, битком, люди не видят, какая остановка. Стекла запотевают. Кондуктора нет, водитель сам все делает – долго и неудобно. Безналичного расчета не заметила. Билет водитель не дает, деньги берет наличными либо можно рассчитаться транспортной или социальной картой.

Уфимцы сходятся во мнении, что нынешняя транспортная ситуация, в целом, их устраивает. Не нравится, когда в маршрутках водители ведут себя как хозяева положения – включают громко музыку всевозможных направлений (от шансона до попсы), курят за рулем, остановки не объявляют. Уфимцы чувствуют себя ущербно, когда едут на работу и после тяжелого рабочего дня в полусогнутом состоянии в «газельке», уткнувшись друг другу в поясницы, и еще за это деньги платят.

Горожане идеализируют опыт Казани с ее красными автобусами и зелеными троллейбусами, метро, а также порядком на дорогах и мечтают о его воплощении и в Уфе. Предлагают: внедрить единую транспортную карту; пустить по городу «ночной» автобус по популярным направлениям и в аэропорт; убрать с дорог старые автобусы – заменить их на новые; вернуть трамваи на проспект Октября - построить если не подземное, так наземное метро.

P.S.: А воз и ныне там…

На остановке «Белореченский микрорайон» в сторону улицы Рабкоров водители автобусов, которым нужно передохнуть на «конечке», принципиально высаживают своих пассажиров в неположенном месте – не на остановочном пункте, а перед поворотом на парковку для транспорта. То есть пассажир по сути выходит из автобуса и оказывается на дороге. Затем, рискуя жизнью, либо сразу перебегает проезжую часть либо, также рискуя, проходит поворот в сторону отстоя транспорта, протискивается между уже припаркованным на дороге троллейбусами и тротуаром, доходит до остановочного пункта и светофорной кнопки. Только здесь он оказывается в безопасности и спокойно переходит дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Об этой проблеме в 2015 году телеканал «ЮТВ» снял сюжет, в котором представитель администрации города говорила о переносе остановки в удобное и безопасное для всех участников движения место. К сожалению, воз и ныне там… Ничего сделано не было!