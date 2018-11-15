Как в Уфе доехать до работы за 17 минут

Как все должно работать

Прочитав мой текст кто-то подумает «Да его наверняка купил мэр!». И будет частично прав, потому что моя картина мира не совсем объективна. Так получилось, что я живу на улице Блюхера и мой ежедневный путь на работу – это «Прекрасная Уфа будущего». Именно так и должен работать общественный транспорт в идеале. Почти так.

На прошедших в Уфе форумах UrbanBairam эксперты сошлись во мнении, что у нашего города два способа решить транспортную проблему. Первый – строительство глобального проекта, например наземное метро или скоростной трамвай. К сожалению, это нереализуемо по экономическим причинам.

Второй – превратить Уфу в мини-Стамбул. То есть соединить все виды транспорта в единую систему. Разберем это на примере пути от ГКБ №18 до магазина «Лента» на Пархоменко.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Едем на маленьком автобусе по второстепенной улице

Улица Блюхера маленькая и пускать по ней большие автобусы – глупо. Здесь ходят шустрые «Спринтеры» легального перевозчика, в которых никто не стоит. Несколько микроавтобусов дежурят прямо у входа на территорию больницы, здесь же рядом – жилой семейный квартал с хрущевками и девятиэтажками.

- Садись ко мне, не прогадаешь, - улыбается водитель Антон. – Мы тут каждое утро стоим и строго по расписанию в рейс уходим. Следующий – мой.

Остальные водители отогреваются теплым чаем. Тетушка, по всей видимости, «куратор» маршрута, устроила на конечной остановке настоящую полевую кухню.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ, Mkset.ru

В 8.08 стартуем и едем в сторону улицы Зорге.

Плюсы:

+ Микроавтобус чистый + Водитель не нарушает правила + Работает кондиционер, в салоне тепло

Минусы:

- Оплатить проезд можно только наличкой - Остановки никто не объявляет

Доезжаем до большой улицы Зорге. В «Прекрасной Уфе будущего» пересадка для пассажира всегда бесплатная, а заплатить водителю можно по банковской карте.

ШАГ ВТОРОЙ. Едем на большом транспорте по главной улице

В 8.15 приезжаем на остановку «Медколледж». Главное условие нормальной системы пересадок – как вышел, так и зашел. Примерно как в метро. Здесь как раз так: остановка маленьких автобусов совпадает с трамвайной и троллейбусной.

Через минуту (!) прибывает троллейбус №22. Садимся и едем в сторону улицы Пархоменко.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ, Mkset.ru

Плюсы:

+ На удивление чистый троллейбус + Заплатил карточкой, вышло дешевле + Народу немного, можно найти сидячее место + Кондиционер работает, тепло

Минусы:

- Снова не объявляют остановки - Троллейбус стоит в пробках, тут лучше выбирать трамвай

В 8.25 прибываем на нужную мне остановку. Итого путь от дома до работы у меня занял 17 минут. Если бы я тот же путь проделал от остановки «Юрюзань» на Проспекте, я бы ехал не меньше 40 минут.

Выводы

Собственно, я об этом писал много раз. Уфе нужна система, тем более, что на некоторых улицах она уже есть. Надо просто распространить этот опыт на другие улицы. Нельзя просто так брать и убирать маленькие автобусы с дальних направлений и второстепенных улиц. Нельзя рушить то, что уже работает. Надо просто связывать все это воедино.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ, Mkset.ru

Вопрос дня

Как вы оцениваете транспортную ситуацию в Уфе, что вас в ней не устраивает и как бы вы хотели это изменить?

Антонина Павловна, пенсионерка, жительница дома по улице Блюхера:

Плохо оцениваю. У меня внучка живет на «Школе МВД», я до нее добираюсь через тридевять земель, по два часа, особенно вечером. «ПАЗы» грязные, большие автобусы глохнут, я бы всех там разогнала!

Антон, водитель микроавтобуса:

А вы зачем спрашиваете? Я не буду отвечать, а то еще что-то там напишете, а меня потом карты лишат, или еще чего доброго. Нормально у нас все. Лишь бы работать не мешали!

Раиля, пассажир троллейбуса №22: