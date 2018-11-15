Как работает общественный транспорт в европейских странах

Уфимка Екатерина Кондратьева делится опытом организации транспорта в разных странах Европы,своим и своих друзей:

- Этим летом я побывала в нескольких странах Европы — как бывшего соцлагеря, так и в самом что ни на есть оплоте капитализма. И надо сказать, единственной причиной, по которой мне не очень хотелось возвращаться в старушку Уфу, был пресловутый общественный транспорт. На расстоянии убогость и неустроенность нашей транспортной системы предстает во всей красе. Итак, что такого есть «у них», чего лишены уфимцы?

Объявление остановок

«Жишке заставка «Надраже намести» - приятный женский голос говорит нечто подобное во всех трамваях Праги. Не трудно догадаться, что «Жишке заставка» - это значит «Следующая остановка».

Как давно мы не слышали подобного в Уфе! Кроме того, в каждом трамвае-автобусе-вагоне метро есть табло, где изображен весь маршрут следования и мигает огонек соответствующей остановки. В Вене и Брюсселе название следующей остановки появляется на ж/к экране (в Брюсселе, к тому же, на двух языках - французском и голландском). И в качестве приятного бонуса милые голоса также рассказывают, на какой транспорт вы можете пересесть на данной остановке.

В Уфе каждый, кто пользуется услугами транспорта - от «пазиков» до «Башавтотранса», должен в обязательном порядке развивать коммуникативные способности: необходимо пообщаться с водителем на предмет «скажете, когда будет «Фирма «Мир?» («Юношеская библиотека», «Иремель»). А это чудесное: «Остановите на «Аптеке»! Мы — уфимцы — сами кузнецы своего маршрута, а гостям города лучше не ездить без сопровождающего или взять такси.

А теперь соль на рану: в Казани остановки в транспорте объявляют на трех языках: русском, татарском и английском!

Весь транспорт маленького французского городка Бельфор принадлежит коммерческой компании Optymo. Частники тоже могут быть уютными. Фото: Екатерина Кондратьева, Mkset.ru

Билеты

То, что билеты в «пазиках» висят только для вида - ни для кого, опять же, не секрет.

А как обстоит с этим дело в Европе? Что ж, здесь просто глаза разбегаются от возможностей.

Общим местом является единый билет — то есть вы покупаете билетик и ездите по нему на любых видах транспорта, пока не кончится срок действия.

Одноразовые билеты тоже встречаются, но стоят недешево. В Вене, например, одноразовый билет стоит 2.40 евро, в Брюсселе — 2.10 евро. Мне больше всего нравится система все в той же Праге. Там можно купить билет за 24 кроны (около 70 рублей) и ездить 30 минут на любом транспорте, а за 32 кроны (93 рубля) — время проезда увеличится до 90 минут.

Есть и другой вариант — когда ты приобретаешь не время, а определенное количество поездок. Такой подход действует в Париже: там цена поездки снижается пропорционально количеству билетов. Разовый стоит 1.90 евро, а набор из 10 штук - 14.50 евро (таким образом цена одного «тикета» уже 1.40 евро).

Если когда-нибудь в Уфе появится нормальная транспортная система, то стоит хорошенько поразмыслить, какой путь избрать. Уфа — длинный город, так что, возможно, стоит взять на вооружение оба варианта?

Ну а компостеры в автобусы однозначно пора возвращать, хотя на первое время, наверняка, нам понадобится армия контролеров. Или же можно воспользоваться опытом Москвы — там билеты пробиваются при входе через переднюю дверь... Так и вижу, как утром народ ругается, пытаясь попасть в такой автобус! Нет, придется обдумать контроль билетов тщательнее!

Что до цены, многие уфимцы, в том числе и я, не будут рады скачку платы за проезд до европейского уровня. Не плохо бы уточнить в той же Казани, как им удается при высоком качестве обслуживания брать за поездку 25 рублей (прям как за наши ужасные «пазики»).

Если плата за проезд в Уфе сравняется с лондонской, мы все купим велосипеды. Одна поездка на знаменитом двухэтажном автобусе - около 430 р.! Фото: Екатерина Кондратьева, Mkset.ru

Расписание

Вообще-то оно у нас было. До сих пор ещё кое-где встречаются замызганные таблички, где написано, что автобус определенного номера прибывает в определенное время. Как давно кто-нибудь решался проверить это?

Поэтому в Праге, Вене и иже с ними чувствуешь себя настоящим дикарем, воспринимающим как чудо то, что если написано, что трамвай приходит в 7.29, то он реально придет в 7.29! И не только в Праге, но и в Вене, и в Париже, и в Брюсселе, и, скорее всего, на всем остальном европейском пространстве, транспорт ходит по расписанию. Это открывает перед нами такие невиданные возможности, как приезд вовремя на работу, например.

Пытаясь искупать пассажиров в навязчивой ласке и заботе, они еще на каждой остановке размещают электронные табло, которые ведут обратный отсчет до приезда следующего автобуса/трамвая/поезда метро. Говорят (да, мне придется это повторить!) в Казани уже и это есть!

Предвкушая фразы типа: «вот и шли их обормотов в заграничное турне!» и «не сыпь нам соль на рану!», отмечу, что вбирать лучший опыт никто не запрещает, а, скорее, настоятельно рекомендует. Также считаю своим долгом признаться, что мои претензии к уфимскому общественному транспорту (как, я уверена, и многих моих сограждан) заключались и заключаются далеко не в том, что им заправляет шайка нелегалов (такой вот потребительский эгоизм). Понятно, что корни проблемы растут оттуда, но обывателю, пардон за грубость, начхать, кто его везет, если с сервисом все в порядке. П

ока же легальные автобусы не отличаются от нелегальных ни пунктуальностью, ни цветом, ни запахом, ни поведением водителей.