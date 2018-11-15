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IT на страже транспорта: что мы знаем об умном приложении для уфимцев
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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IT на страже транспорта: что мы знаем об умном приложении для уфимцев

Сегодня, 11:33ГородВиктория КуприяноваФото: Виктория Куприянова/ Mkset.ru
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