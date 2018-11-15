IT на страже транспорта: что мы знаем об умном приложении для уфимцев

Как отследить нужный маршрут и выбрать автобус для маломобильных граждан, рассказал инженер «Транспортного навигационного центра» Артур Гимранов.

Не все жители города в курсе, что с 2015 года на территории башкирской столицы работает специальное мобильное приложение для отслеживания транспорта. «Открытый транспорт» стабильно работает на Android и в тестовом режиме - на IOS.

Основные функции - определять местоположение пользователя, отображение движения транспорта в реальном времени, а также фильтрация транспорта по номеру маршрута и отображение трека выбранных маршрутов.

Фото: Виктория Куприянова

О том, как работает система в столице Башкирии, специально для проекта «Уфалогия: какой транспорт нужен городу» рассказал Артур Гимранов, инженер-программист «Транспортного навигационного центра»:

- Есть два типа значков в приложении: просто автобусы и автобусы с пометкой «Для маломобильных граждан». Вы, наверное, обращали внимание на такие автобусы - они низкопольные. И одна из задач приложения - показывать уфимцам, где можно сесть на такой автобус. Всего из в Уфе 312.

- В приложении также есть фильтр, позволяющий отсеять не низкопольный транспорт, - продолжил инженер. - Всего в системе «Открытый транспорт» находятся 671 единицы: сюда включены только автобусы и маршрутки. Трамваи и троллейбусы не отслеживаются, но их планируют добавить в систему. Правда, когда именно - не ясно.

- Новые маршруты пока в приложении не все, но постепенно мы вбиваем данные, - уточнил специалист. - В настоящий момент приложение работает в Уфе, Стерлитамаке и Учалах. В планах: расширение маршрутной сети, добавление новых групп транспортных средств, а также функция построения маршрута до ближайшей остановки.