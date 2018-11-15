249-й маршрут в Уфе обслуживают очень грубые водители

Студентка БашГУ Алия Давлетова сегодня уже поделилась своими впечатлениями от утренней поездки на маршруте 249. Напомним, водитель дал ей сдачу мокрыми купюрами и в ответ на ее возмущения кричал на весь салон. После обеда Алия поехала обратно в сторону университета и, выяснилось, что стала пассажиркой того самого водителя.

Я села на остановке "Юношеская библиотека" в сторону БашГУ. Снова на 249-й маршрут. Сразу узнала водителя - это был тот самый, испортивший мое настроение утром. Прошла назад, чтобы лишний раз не встречаться с ним взглядами и села.

Грубый водитель "ПАЗика", оказывается, портил настроение не только мне. На остановке "Советская площадь" в автобус зашла женщина. Видимо, она не была местной - не знала направления движения маршрутов. Сразу же обратилась к водителю: "Вы же едете в сторону Черниковки, правильно?"

На что водитель разразился руганью и начал орать: "Зачем ты зашла? Я специально не высажу тебя, доедешь до конечной и пересядешь там!" От шока женщина просто села и доехала со мной до остановки БашГУ.