Гостиный двор в Уфе в час пик: много людей, много автобусов

На остановке Гостиный двор стоят в ожидании своего автобуса более 30 человек, в основном, это студенты после занятий. Навесом со скамейкой никто не пользуется, так как автобусы останавливаются в пяти-шести метрах от нее из-за припаркованных возле нее машин: автобусы после посадки пассажиров просто не смогут выехать, не задев их. Внутри самой остановки куча окурков.

Там же, на высоте около двух метров, на столбе висит расписание автобусов, однако оно не читаемое из-за нанесенной вандалами надписи.

В целом, тем, кто живет или работает в районе Гостиного двора, можно позавидовать – «Гостинка» одна из самых посещаемых автобусами остановок в городе. Пожалуй, с ней может сравниться только «Центральный рынок». Здесь высаживают пассажиров и пригородные регулярные маршруты из Юматово и Чишмов.

- Маршрутка 151 – чуть ли не единственная, которая связывает Зубово с центром города, - говорит студентка педуниверситета Алия. – Да, приходится почти всегда ехать стоя, особенно утром, но выхода другого нет. Ездят они каждые 20 минут.

151 маршрут «Уфа-Чишмы» действительно можно считать полноценным городским транспортом. Он везет пассажиров из Уфимского района, подбирая их с остановок вдоль Старо-Чишминской трассы: «Автомобилист», села Таптыково, Нижегородка, Зубово. Чтобы уехать в центр города, им пользуются пассажиры с остановок «Кафе Отдых», «Мелькомбинат» и «Школьная».

К остановке подъезжают «ПАЗики» – 266, 279, автобус №57. Толпа мгновенно растворяется в них. В салонах в основном пусто. К остановке каждую минуту подъезжают автобусы, иногда выстраиваются в очередь по три-четыре.

- Я обычно никуда не тороплюсь, так как дел у меня не так много – я на пенсии, поэтому особых проблем с транспортом не заметила, - делится уфимка Наталья Федоровна. – Однако внук заметил, что стало тяжелее добираться с проспекта до места учебы, в Черниковку. В автобусах стало плотнее.

- Было бы удобнее, если бы был какой-то единый оператор, который бы регулировал движение всех автобусов в городе. Технологии позволяют, «эра Глонасс» как-никак. Там, где прогнозируется больший пассажиропоток, туда бы временно больше автобусов перебрасывали. Где немного людей – увеличивали интервал движения. И его бы соблюдали. На словах, конечно, все просто, почему-то это сложно реализовать на практике. Завидую москвичам – вот кто может полагаться на общественный транспорт, так это они. И просто необходима единая транспортная карта, которая бы действовала на всех видах транспорта, каждый вечер и утро «болит голова» о том, будет или у меня мелочь на проезд или сдача с 500 рублей или 1000 у водителя. А карту пополнил раз в месяц в день зарплаты – и вопрос решен. И для городского бюджета, как мне кажется, эта сфера стала бы видимой, а не то, что сейчас.