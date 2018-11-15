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Гостиный двор в Уфе в час пик: много людей, много автобусов
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Гостиный двор в Уфе в час пик: много людей, много автобусов

Сегодня, 14:43ГородРозалия Валеева, Надежда ВалитоваФото: Розалия Валеева/ Mkset.ru
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