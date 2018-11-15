Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Почему мало прямых рейсов до стадиона «Нефтяник»?

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в это время вместе с командой готовится к вылету на Кипр для участия в коммерческом турнире. По телефону он рассказал Медиакорсети о том, как дети, воспитанники школы ФК «Уфа» добираются до стадиона «Нефтяник».

- Мне поступает очень много жалоб от родителей о том, почему практически нет прямых маршрутов до стадиона, - сказал он. - У нас учатся почти тысяча детей. И многие из них вынуждены добираться пешком от Нефтяного института до стадиона. А если темно на улице или холодно, или дождь? Не понимаю, почему мало прямых рейсов до футбольного стадиона "Нефтяник". Ведь это теперь знаковое место Уфы.

По словам Шамиля Газизова, прямые рейсы было бы целесообразно организовать почаще. Такие же неудобства испытывают тысячи болельщиков в дни домашних матчей,добираясь на стадион.

Футбольный клуб «Уфа» уже завтра примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2018, сообщил пресс-секретарь клуба Сергей Тыртышный.

- Матчи состоятся на Кипре с 16 по 18 ноября, помимо «Уфы» за Кубок поборются два кипрских коллектива - «АЕЛ» из Лимасола, ФК «Пафос» и действующий чемпион Латвии ФК «Рига», - сказал он. - Напомним, что в прошлом году ФК «Уфа» стал победителем этого турнира, переиграв в финале кипрский «Пафос» - 3:0.

Календарь турнира:

16.11 ФК «Уфа» (Уфа) - ФК Пафос (Пафос);

16.11 «АЕЛ» (Лимасол) – ФК «Рига» (Рига);

18.11 Матч за 3-е место;