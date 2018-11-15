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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Почему мало прямых рейсов до стадиона «Нефтяник»?
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Почему мало прямых рейсов до стадиона «Нефтяник»?

Сегодня, 08:18ГородРазиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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