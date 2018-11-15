Фотофакт: На «Максима Рыльского» маршрутки до «кармана» не доезжают
Сегодня, 10:25ГородСергей СловохотовФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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8.05, остановка «Максима Рыльского» по улице Гагарина
Сюжеты: Фотофакт, Уфалогия: Транспорт
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Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru
Утром на «Максима Рыльского» ежедневно одна и та же картина - пассажиры ожидают транспорт перед "карманом", а не в нем, и маршрутки, в свою очередь, остановку в положенном месте игнорируют и останавливаются перед "карманом".
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Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru
Люди ждут в неположенном месте, хотя сам карман достаточно длинный и абсолютно свободный.
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Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru
При этом на правой полосе в час пик постоянно образуется шлейф из четырёх-пяти автобусов.
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Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru
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Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru
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Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru
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Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru
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