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Едем с йеменскими первокурсниками: в Уфе холодно, но недорого
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Едем с йеменскими первокурсниками: в Уфе холодно, но недорого

Сегодня, 18:43ГородШамиль ВАЛЕЕВФото: Шамиль Валеев./ Mkset.ru
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