Едем с йеменскими первокурсниками: в Уфе холодно, но недорого

17:20, ожидаю автобуса БАТ на остановке «Гостиница «Башкирия», пропускаю «кибитки», не забывая их считать: 25 больших и малых за 4 минуты, из них три или четыре - больших, батовских. Замерзнув, сажусь в полупустой башавтотрансовский, 57-й, Дема-Новостройка.

В салоне меня быстро обилетили, сработал paypass, все четко, 25 рублей. Считаю пассажиров - 34 человека, народу прибавляется. Один смуглый паренек неместного вида метнулся с кресла, усадив женщину.

Возле 39 школы как всегда столпотворение дорогих машин, но мы как-то проезжаем. В кресле у двери сидит корпулентный молодой мужчина, с яркой зеленой детской коляской коляской, спит, храпя на весь салон, преодолеваю соблазн к нему присоединиться, тоже измотался. Сначала стою я один, тот паренек пытается уступить свое новое место и мне. Парней оказалось трое, подваливаю к ним с «глобальным английским»: from which country?

Оказались из Йемена: смугленькие, худенькие, кучерявые. Холодно им, первый месяц в УГАТУ. Рассказываю, что мой дальний родственник был амбассадором, послом в Сане и Джидде сто лет назад (это про Карима «Красного пашу» Хакимова история).

Недорого тут жить, говорят, нормально, в Москве дорого. С английским и русским туговато, у меня с арабским еще хуже: ма ас-салама и альхам-д-уль-Иль-Лахи. Расспрашиваю дальше - учатся в УГАТУ, остальные друзья остались учиться дома, здесь образование недорогое. Выходят на Доме печати, живут в студгородке.

Тетка слушает видеоролик, который ей переслали по WhatsApp, приложив к уху смартфон.