"Добралась быстрее, чем неделю назад" - едем на работу в Уфе на "Нефазе"

Стоим с подругой на остановке «Универмаг Уфа». Я делаю пару фотографий остановочного павильона и горожан, ждущих автобусы. К сожалению, на сегодняшний день внешний вид остановок на улицах Уфы, оставляет желать лучшего… куча объявлений, мусор, разбитые стекла, да и места для комфортного ожидания практически нет, люди стоят рядом, за остановкой, около остановки, но никак не в ее пределах.

Фото: Светлана Закиева, Mkset.ru

Пока я смотрела по сторонам, подруга уже кричит мне: «Поехали, наш автобус». В 8:10 мы сели на 290 нефаз, сегодня впервые увидела, что по данному маршруту пустили автобусы ГУП «Башавтотранс». Сидячих мест конечно же не было, но здесь хотя бы стоять удобно, не то что в «вонючих пазиках».

Подъезжая к остановке «Галле», мы продвинулись к задней площадке, где было не так много пассажиров, наибольшее скопление людей, как и всегда, наблюдается на передней площадке. Доезжаем до остановки «Мир» и, к нашей радости, освободилось 2 сидячих места, дальше мы уже ехали с комфортом.

Фото: Светлана Закиева, Mkset.ru

Еду я до остановки «Гостиный двор», здесь всегда выходит очень много уфимцев и образуется толпа к выходу.

Кондуктора, к сожалению, в автобусе не было, все, толкаясь, пробирались к водителю, чтобы оплатить проезд и выйти только через переднюю дверь.

Фото: Светлана Закиева, Mkset.ru

Проезд стоит 25 рублей, есть система оплаты карточкой. Кстати, я вспомнила, что она у меня имеется еще с 2010 года, но я ей не пользуюсь. А сегодня, задумалась, надо бы ее пополнить, так как ездить на автобусах ГУП «Башавтотранс» стало удобнее, комфортнее и их количество заметно увеличилось в городе.

Время 8:32 я вышла на нужной остановке, добралась достаточно быстро, неделю назад на дорогу у меня уходило 40-50 минут, пробок тоже практически не было.

Фото: Светлана Закиева, Mkset.ru

Остановочный павильон на Гостином дворе, куда более цивилизованный, чем на универмаге Уфа, здесь все чистенько, аккуратненько, висит даже карта города с указанием ближайших достопримечательностей, установлены разъемы для зарядки мобильных устройств, имеется точка доступа к сети интернет (Free Wi-Fi). Сразу чувствуется, что оказался в деловом центре. Эх, когда же все остановки будут такими же удобными для горожан?