Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
"Добралась быстрее, чем неделю назад" - едем на работу в Уфе на "Нефазе"
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
V6p0rdvyuoi

"Добралась быстрее, чем неделю назад" - едем на работу в Уфе на "Нефазе"

Сегодня, 16:20ГородСветлана ЗакиеваФото: Светлана Закиева/ Mkset.ru
Читайте
также
Главный по транспорту в Уфе: 23 октября исчезло порядка 18 маршрутов
Агропромышленный комплекс Башкирии: с голоду помереть не должны
Начальник транспортного управления Уфы: За неделю мы стабилизируем обстановку
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина