Директор ассоциации пассажирских перевозчиков: Маршруты в Уфе изменяются незаконно
Сегодня, 16:25ГородФото: Эхо Москвы в Уфе.
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09.30 Радиостанция "Эхо Москвы в Уфе".
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Генеральный директор ассоциации пассажирских перевозчиков РБ Наталья Тептерева в эфире «Эха Москвы» заявила о том, что продление и изменение уфимских маршрутов происходит незаконно.
Наталья Тептерева сообщила, что межведомственная комиссия имеет право менять маршрут не более, чем на 30 процентов, в то время как, к примерк, маршрут №248 недавно изменили чуть ли не в три раза, сделав из автобуса, соединяющего ДОК и Сипайлово, маршрут в Затон.
Любые изменения и создание новых маршрутов должны вноситься в реестр, но таких сведений в реестре нет, то есть эти изменения противозаконны.
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