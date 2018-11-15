Депутат Горсовета Андрей Борисов: “Улучшения транспортной ситуации в Уфе налицо”
12:55. Горсовет.
Медиакорсеть связалась с депутатом Горсовета Андреем Борисовым и попросила оценить его ситуацию с общественным транспортом в Уфе.
- Добрый день, Андрей Евгеньевич. Как вы оцениваете транспортную ситуацию в Уфе, что вас в ней не устраивает и как бы вы хотели её изменить?
Я считаю, что с начала октября улучшения в транспортной сфере Уфы налицо. На улицах города стало спокойнее и свободнее. Автобусы “Башавтотранса” намного удобнее, чем тесные “Газели” нелегалов. С 1 октября в Горсовете прошло пять заседаний на эту тему. Всего было пересмотрено 17 маршрутов. 14 схем было изменено. “Башавтотранс” попросил добавить в семь новых маршрутов дополнительные автобусы, мы это поддержали.
В целом, тенденция по улучшению транспортной ситуации в городе меня радует.
Я сам не пользуюсь общественным транспортом, но мониторю ситуацию через сотрудников, по их словам, положительные изменения есть. Еще такое наблюдение: на улице Адмирала Макарова двор нашего офиса всегда был забит транспортом нелегалов. После реформы, двор освободили.