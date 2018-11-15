Депутат Горсовета Андрей Борисов: “Улучшения транспортной ситуации в Уфе налицо”

Медиакорсеть связалась с депутатом Горсовета Андреем Борисовым и попросила оценить его ситуацию с общественным транспортом в Уфе.

- Добрый день, Андрей Евгеньевич. Как вы оцениваете транспортную ситуацию в Уфе, что вас в ней не устраивает и как бы вы хотели её изменить?

Я считаю, что с начала октября улучшения в транспортной сфере Уфы налицо. На улицах города стало спокойнее и свободнее. Автобусы “Башавтотранса” намного удобнее, чем тесные “Газели” нелегалов. С 1 октября в Горсовете прошло пять заседаний на эту тему. Всего было пересмотрено 17 маршрутов. 14 схем было изменено. “Башавтотранс” попросил добавить в семь новых маршрутов дополнительные автобусы, мы это поддержали.

В целом, тенденция по улучшению транспортной ситуации в городе меня радует.