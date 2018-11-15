Читатели Медиакорсети - о новых маршрутах: Формально уехать можно, но это - пытка

Мы собрали мнения читателей Медиакорсети о том, как новые маршруты изменили привычный путь уфимцев до работы или учебы. Выяснилось, что «минусов» не так уж и мало.

- Из Инорса (остановка «Институт им. Шолохова») уехать в восемь утра в центр практически невозможно, - отмечает Миляуша Кашапова. - Три 298 автобуса проехали битком, набитые. Раньше были 226, и ездили они чаще. А еще я совсем не понимаю людей, которым не нравятся «ПАЗики». Якобы они разваливаются. Скорее, «НЕФазы» небезопасные ездят. На «ПАЗах» и в «газельках» можно было быстро и в тепле доехать. А в «НЕФАЗах» очень холодно.

- Убрали 240 маршрут. Аналогов просто нет, - считает Дилара Фазылова. - Убрали 250, 252 ходит редко. 233 битком. На Бакалинскую добраться очень проблематично. С Бакалинской на Центральный рынок ходит только троллейбус, причем всего лишь раз в час.

- Никто не думает о людях старшего возраста. Это студентам отстоять в битком набитой маршрутке полтора часа легко, - беспокоится Денис Дворцов. - А как быть тем, кому за 50 лет? Количество маршруток сократилось почти втрое, поэтому все идут что называется "под завязку". Формально, конечно, уехать можно, но фактически ехать в таких условиях из Черниковки в Центр - это пытка. Особенно, учитывая, что водители едут безобразно. Резко дергают, резко тормозят, отчаянно маневрируют. У пожилого человека от такой нагрузки может сердечный приступ случится.

- Проблематично движение на развязке после Белой, если ехать из аэропорта на Заки Валиди, - обратила внимание депутат Айгуль Гареева. - Девять автобусов из десяти едут при подъёме рядом, впритык, а потом и вовсе по встречке. Это маршруты 247, 51а, 257, 257к, 31.

- Очень срочно нужно вернуть 240 маршрутку, - просит Ксения Ленская. - Альтернативы этому маршруту нет и не было, единственный соединял Зеленую Рощу и железнодорожный вокзал. С улицы Бакалинская уехать невозможно: 240 нет, 250 нет, 233 нет, троллейбуса нет. Помогите людям!