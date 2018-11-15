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Аскар Фазлыев: Одной перекраской автобусов проблему транспорта в Уфе не решить
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Аскар Фазлыев: Одной перекраской автобусов проблему транспорта в Уфе не решить

Сегодня, 17:57ГородМарат ГареевФото: Facebook
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