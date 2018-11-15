Аскар Фазлыев: Одной перекраской автобусов проблему транспорта в Уфе не решить

- Конечно же, «выкрасить» в один цвет всех легальных перевозчиков, чтобы они отличались от нелегалов – далеко от решения проблемы. Перекраска одного крупногабаритного автобуса выйдет примерно в 300 тысяч бюджетных рублей. Перемножьте на несколько сотен и получите, во сколько выльется эта сомнительная затея. Которая, конечно же, никоим образом не решит уфимскую транспортную проблему, – говорит Аскар Фазлыев, заместитель главы администрации Калининского района Уфы.

По словам чиновника, говорить о перекраске автобусов можно, начинать транспортные реформы необходимо с организации движения. А цвет автобусов – это в данном случае вишенка на торте.

Также Аскар Фазлыев высказался на тему запрета так называемых нелегальных перевозчиков.