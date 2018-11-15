А как у них: в Казани в маршрутках остановки объявляют на трех языках

5 минут ожидания и один из самых популярных маршрутов 269 на месте. Еду практически до конца ДК УМПО. Автобус теплый, чистый. Горят гирлянды. Кстати рядом со мной едет девушка по имени Гульшат, которая приехала к родителям из Казани.

По словам Гульшат, в Казани нет пазиков, газелек нет. Есть только государственный транспорт, в котором каждую остановку объявляют, причем на 3-х языках: татарском, русском и английском. На остановках есть электронные табло с указанием номера автобуса и время ожидания. Все четко как по часам. Гульшат говорит, что в утреннее время с идущим четко по расписанию по отдельно выделенной полосе автобусом не опоздаешь на работу, а объявление остановок внутри салона облегчает жизнь как гостям, так и жителям города. В поездке на транспорте едешь уверенно, избегая суеты.