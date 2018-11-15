266-й маршрут в Уфе: Немой водитель, пыль и сиденья, обтянутые новой тканью

Мой рабочий день традиционно начинается с встречи с дряхлых «ПАЗиков» от ИП Батыров. От улицы Айской до остановки «Дом актера» проходят маршруты 256 и 266. В этом же направлении идет малогабаритная маршрутка №202. Но она, во-первых, бывает всегда забита до отказа. Во-вторых, даже если в нее удастся протолкнуться, стоять в такой маршрутке для человека с ростом выше 165-170 см, мягко говоря, проблематично. Поэтому сегодня, как и всегда, я выбираю «ПАЗик».

На остановке «8 марта» долго ждать автобуса никогда не приходится. Он подъезжает спустя буквально несколько минут. Так было всегда, и, к слову, решение проблем с нелегалами я никак не ощутила. О том, что в городе пропали некоторые автобусы, я узнала только из соцсетей.

Хотя автобусы ездят часто, их, очевидно, все же недостаточно. На моей остановке они всегда буквально забиты людьми. Часто в них приходится буквально втискиваться. Сегодня ситуация чуть проще: салон «ПАЗика» заполнен, но в нем хотя бы можно развернуться. Основная часть пассажиров – студенты, которые массово выходят на ул. Кирова. После этого в автобусе можно даже сесть и доехать хотя бы с относительным комфортом. Относительным, потому что других плюсов в «ПАЗиках» нет. Они действительно ужасны и всем своим видом, каждым своим движением выдают презрительное отношение к пассажирам, которые, как, видимо, считают перевозчик и городские власти, не заслуживают лучшего.

Подъезжает к остановке автобус громко, он гудит и кряхтит, в полной мере соответствуя своему великовозрастному статусу. Двери распахиваются, и в нос ударяет запах пыли и старости. После того как на «ПАЗике» эффектно проехал Радий Хабиров, на моем маршруте засаленные тряпки на сиденьях обтянули новыми, а кое-где даже кожзамом. Но этим все и ограничилось. Никаких других перемен не последовало.

В середине салона стоит беременная женщина. Взгляд ее растерян.

- Вы на какой остановке выходите? – спрашивает меня она. – Мне надо на улицу Гафури в перинатальный центр. Когда мне надо выходить?

Я не могу ответить на ее вопрос, так как знаю маршрут лишь до своей остановки.

Водитель-женщина добраться не может, а другие пассажиры тоже ничего ей не говорят. Надеяться на то, что водитель скажет, когда выходить, тоже вряд ли стоит. Остановки он не объявляет.

Через несколько остановок беременная женщина исчезает из салона. Видимо, вышла, не добившись ничего.