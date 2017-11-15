В Уфе появилась улица в честь бывшего министра МВД Башкирии

С просьбой назвать улицы в честь Рыленко в горсовет Уфы обратилось МВД республики. Улица находится в створе улицы Степана Кувыкина - на участке между улицами Пугачева и Софьи Перовской. Протяженность улицы - 1,1 км, ширина - 60 метров.
Генерал-летейнант Владимир Рыленко занимал пост министра внутренних дел 25 лет - с 1962 по 1987 годы. Как отметили сегодня на заседании горсовета, он внес большой вклад в борьбу с преступностью, поддержание общественного порядка и развитию системы органов внутренних дел в регионе. Рыленко ушел из жизни в 2015 году.
Назвать улицу в честь подполковника Вениамина Недошивина горсовет попросил совет ветеранов управления ФСБ России по республике. Она расположена в микрорайоне Азимут около санатория Зеленая роща. Протяженность - 1,4 км, ширина - 20 м.
Вениамин Недошивин - участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Он проявил личную храбрость и мужество при выполнении боевых заданий. После окончания войны служил в комитете госбезопасности.