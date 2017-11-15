В Уфе появилась улица в честь бывшего министра МВД Башкирии

Горсовет Уфы сегодня на заседания утвердил названия новых улиц - в Кировском и Советском районах города. Одна из них названа в честь бывшего министра МВД Башкирии генерала Рыленко, другая - в честь подполковника Недошивина.

С просьбой назвать улицы в честь Рыленко в горсовет Уфы обратилось МВД республики. Улица находится в створе улицы Степана Кувыкина - на участке между улицами Пугачева и Софьи Перовской. Протяженность улицы - 1,1 км, ширина - 60 метров.

Генерал-летейнант Владимир Рыленко занимал пост министра внутренних дел 25 лет - с 1962 по 1987 годы. Как отметили сегодня на заседании горсовета, он внес большой вклад в борьбу с преступностью, поддержание общественного порядка и развитию системы органов внутренних дел в регионе. Рыленко ушел из жизни в 2015 году.

Назвать улицу в честь подполковника Вениамина Недошивина горсовет попросил совет ветеранов управления ФСБ России по республике. Она расположена в микрорайоне Азимут около санатория Зеленая роща. Протяженность - 1,4 км, ширина - 20 м.