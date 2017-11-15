В Уфе оптимизируют структуру мэрии и сократят несколько десятков чиновников
Решение об изменении структуры мэрии Уфы было принято сегодня на заседании горсовета.
Как сообщила управляющий делами мэрии Альфира Бакирова, управление гражданской защиты будет выделено в отдельное МБУ. В его структуру войдут ныне «Служба спасения 112» и «Учебно-методический центр по ГО и ЧС г. Уфы». Основную часть работников в мэрии обещают трудоустроить во вновь созданное учреждение. Под сокращение попадут 44 чиновника – это управленческий персонал. Ныне существующее в мэрии управление, в котором работают 10 человек, будет упразднено полностью.
Также в мэрии будет ликвидировано управление по работе с населением и институтами гражданского общества. Вместо него создадут управление по взаимодействию с институтами гражданского общества. Это связано с тем, что у муниципалитета забрали полномочия по социальной поддержке населения. Они переданы на региональный уровень. Соответственно и денег на это администрация в новом году не получит.
- Полномочия по работе с социально ориентированными общественными организациями, ветеранами, инвалидами будут возложены на отдел по делам ветеранов в составе вновь создаваемого управления, - сообщила Бакиева.
Под сокращение попадет централизованная бухгалтерия, в которой работают 10 человек. Мэрия обещает им выплатить все компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом при сокращении работника.