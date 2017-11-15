В Уфе оптимизируют структуру мэрии и сократят несколько десятков чиновников

В администрации города будет ликвидировано управление по работе с населением, из-за того, что его полномочия переданы на региональный уровень. Еще одно подразделение – управление гражданской защиты – будет выведено в отдельное МБУ. Под сокращение попадают несколько десятков муниципальных служащих.

Решение об изменении структуры мэрии Уфы было принято сегодня на заседании горсовета.

Как сообщила управляющий делами мэрии Альфира Бакирова, управление гражданской защиты будет выделено в отдельное МБУ. В его структуру войдут ныне «Служба спасения 112» и «Учебно-методический центр по ГО и ЧС г. Уфы». Основную часть работников в мэрии обещают трудоустроить во вновь созданное учреждение. Под сокращение попадут 44 чиновника – это управленческий персонал. Ныне существующее в мэрии управление, в котором работают 10 человек, будет упразднено полностью.

Также в мэрии будет ликвидировано управление по работе с населением и институтами гражданского общества. Вместо него создадут управление по взаимодействию с институтами гражданского общества. Это связано с тем, что у муниципалитета забрали полномочия по социальной поддержке населения. Они переданы на региональный уровень. Соответственно и денег на это администрация в новом году не получит.

- Полномочия по работе с социально ориентированными общественными организациями, ветеранами, инвалидами будут возложены на отдел по делам ветеранов в составе вновь создаваемого управления, - сообщила Бакиева.