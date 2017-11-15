Рим Хасанов спел новую песню про Уфу на заседании горсовета

Композитор получил звание "Почетного гражданина Уфы".

Сегодня на заседании горсовета известному композитору Риму Хасанову присвоили звание"Почетного гражданина Уфы". Глава администрации Ирек Ялалов лично поблагодарил его за песню про снег, а Хасанов в благодарность за звание спел новую песню про Уфу прямо на заседании.

На заседании горсовета Ирек Ялалов отметил важность творчества композитора и еще раз сказал спасибо за песню про снег.

- Мы преклоняем головы перед Вашим творчеством, - сказал Ялалов. - И, используя служебное положение, хочу сказать, что я вам лично благодарен за песню про снег. Я ее слушал с 1 по 12 января (в период аномальных снегопадов - прим).

Депутаты чествовали Рима Хасанова стоя.

Рим Хасанов, выйдя к трибуне, признался, что очень волнуется.

- Удостоиться такого звания очень ценно, - сказал он. - Спасибо, что оценили!