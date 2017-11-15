Горсовет Уфы назначил дату слушаний по бюджету, не показав сам документ

Горсовет Уфы утвердил дату проведения публичных слушаний по проекту бюджета Уфы на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов. При этом сам документ на сайте горсовета до сих пор не опубликован.

Согласно решению совета, публичные слушания пройдут 30 ноября, в понедельник в Городском дворце культуры по адресу проспект Октября, 137. Начало в 16.00.