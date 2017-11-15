Горсовет Уфы назначил дату слушаний по бюджету, не показав сам документ
Сегодня, 14:09ГородНаталья Кузнецова
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Горсовет Уфы утвердил дату проведения публичных слушаний по проекту бюджета Уфы на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов. При этом сам документ на сайте горсовета до сих пор не опубликован.
Согласно решению совета, публичные слушания пройдут 30 ноября, в понедельник в Городском дворце культуры по адресу проспект Октября, 137. Начало в 16.00.
Сама проект бюджета Уфы на сайте горсовета до сих пор не опубликован. В пресс-службе Медиакорсети сообщили, что это будет сделано в ближайшем времени.
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