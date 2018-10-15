В Уфе в центре города на одной из улиц просел грунт

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Городские службы оцепили опасный участок.
Во дворе на улице Коммунистической между домами №49 и №51 на небольшом участке образовалась просадка грунта, сообщили в пресс-службе администрации города.
Аварийный участок огородили. Сейчас здоровью и жизни людей ничего не угрожает.
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После выяснения причины произошедшего просадку устранят.
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