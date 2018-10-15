В Уфе дом печатника Николая Блохина получил охранный статус

На углу улиц Октябрьской революции и Ленина здание книготорговой фирмы купца Николя Блохина включено в реестр объектов культурного наследия, сообщили на официальном портале правовой информации.

Кирпичное здание в три этажа было построено в 1880-е годы. Оно является частью исторической застройки Уфы в конце 19-начале 20 веков.