В Уфе дом печатника Николая Блохина получил охранный статус
Сегодня, 14:25ГородРустэм БашкирцевФото: sputnik.fm
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Приказ регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия от 24 сентября опубликован сегодня, 15 октября.
На углу улиц Октябрьской революции и Ленина здание книготорговой фирмы купца Николя Блохина включено в реестр объектов культурного наследия, сообщили на официальном портале правовой информации.
Кирпичное здание в три этажа было построено в 1880-е годы. Оно является частью исторической застройки Уфы в конце 19-начале 20 веков.
Николай Блохин — главный уфимский книгоиздатель, основатель первой частной библиотеки в Уфе, которая в 1912 году была передана городу. Предметом охраны являются местоположение памятника, его композиция, силуэт и габариты, а также элементы дизайна.
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