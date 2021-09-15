В Уфе отопительный сезон официально начнется с 16 сентября

Исполняющий обязанность мэра Уфы Марат Гайфуллин подписал распоряжение о начале отопительного сезона 16 сентября. Так, первыми на очереди будут медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения. Однако в мэрии отметили, что непосредственно в зданиях тепло может появиться через несколько дней, так как отопительным приборам необходимо прогреться.
Ранее министр ЖКХ отмечал, что если погодные условия останутся без изменений, то отопление уже в жилых домах начнут подключать к 20–22 сентября.
Напомним, что в Уфе в этом году будут работать оперативные штабы по вопросам уборки снега и отоплению. Жители города смогут сообщить о проблеме по 4 каналам связи: сайт администрации города, по номеру (347)277-09-11, а также офисы ЕРКЦ и телеграм-бот. Утверждается, что проблемы по теплоснабжению будут устраняться от 4 до 24 часов, разъяснения по начислениям в течение 3-х дней, а уборка снега — от 1 до 3 дней.