В Уфе отопительный сезон официально начнется с 16 сентября

Напомним, что в Уфе в этом году будут работать оперативные штабы по вопросам уборки снега и отоплению. Жители города смогут сообщить о проблеме по 4 каналам связи: сайт администрации города, по номеру (347)277-09-11, а также офисы ЕРКЦ и телеграм-бот. Утверждается, что проблемы по теплоснабжению будут устраняться от 4 до 24 часов, разъяснения по начислениям в течение 3-х дней, а уборка снега — от 1 до 3 дней.