В Уфе мэрия отозвала предписания о сносе 50 ларьков и киосков

О том, что уфимская мэрия отозвала предписания о сносе 50 киосков, ларьков и других нестационарных торговых точек стало известно в ходе встречи бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, о которой сообщило издание РБК. Известно, что во вторник, 14 сентября Титов встречался с предпринимателями Уфы.
Федеральный бизнес-омбудсмен Титов считает, что перед тем как принимать какие-то решения необходимо сформировать единые «правила игры», а также установить нормативные документы на рынке нестационарной торговли.
Исходя из слов Титова можно предположить, что Башкирия может оказаться в числе регионов-первопроходцев, которые примут закон о нестационарной и мобильной торговле. Во всяком случае омбудсмен заявил, что сегодня существует такая рекомендация для субъектов федерации.