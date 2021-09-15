В Уфе мэрия отозвала предписания о сносе 50 ларьков и киосков

В Уфе мэрия отозвала предписания о сносе 50 ларьков и киосков
В Уфе мэрия отозвала предписания о сносе 50 ларьков и киосков
Вчера, 14:17ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Объекты нестационарной торговли будут стоять, пока не будут сформированы единые правила игры на рынке нестационарной торговли.

О том, что уфимская мэрия отозвала предписания о сносе 50 киосков, ларьков и других нестационарных торговых точек стало известно в ходе встречи бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, о которой сообщило издание РБК. Известно, что во вторник, 14 сентября Титов встречался с предпринимателями Уфы.

Федеральный бизнес-омбудсмен Титов считает, что перед тем как принимать какие-то решения необходимо сформировать единые «правила игры», а также установить нормативные документы на рынке нестационарной торговли.

Исходя из слов Титова можно предположить, что Башкирия может оказаться в числе регионов-первопроходцев, которые примут закон о нестационарной и мобильной торговле. Во всяком случае омбудсмен заявил, что сегодня существует такая рекомендация для субъектов федерации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы