В Уфе мэрия отозвала предписания о сносе 50 ларьков и киосков

Исходя из слов Титова можно предположить, что Башкирия может оказаться в числе регионов-первопроходцев, которые примут закон о нестационарной и мобильной торговле. Во всяком случае омбудсмен заявил, что сегодня существует такая рекомендация для субъектов федерации.