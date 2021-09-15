В центре Уфы на улице Пушкина появится долгожданный светофор между БГМУ и УГАТУ

Местные жители и студенты ждали его долгие годы и в 2021 году мэрия сочла поток пешеходов и машин достаточно значительным.

Пресс-служба администрации Уфы опубликовала новость о скором появлении в центре города пешеходного перехода. расположен он напротив остановки «Дом актера», в нескольких сотнях метров от перекрестка улицы Пушкина и Ленина, где также установлен светофор, но дорогу уфимцы и гости столицы переходят именно у остановки общественного транспорта. Вопрос об установке перехода и светофора был рассмотрен на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, в ходе обсуждения в администрации все-таки приняли решение – в оживленном месте установят светофор вызывного типа и пешеходный переход.

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