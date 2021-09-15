Мэр Уфы в отпуске показал подписчикам процесс возведения развязки на улице Валиди

Мэр Уфы в отпуске показал подписчикам процесс возведения развязки на улице Валиди
Мэр Уфы в отпуске показал подписчикам процесс возведения развязки на улице Валиди
Вчера, 16:57ГородИрина ДеревянчукФото: Администрация Уфы
Сергей Греков опубликовал таймлапс-видео работ над строительством путепровода.

Мэр Уфы Сергей Греков находясь в отпуске опубликовал на своей странице в социальной сети видео авторства телекомпании «Вся Уфа».

Греков в посте уточняет, что камера фиксировала ход строительства транспортной развязки на улице Заки Валиди и третьего моста через реку Белая на протяжении нескольких месяцев.

Он назвал работу строителей титанической и упомянул то, что работы были завершены значительно раньше заявленного срока – движение по нему было запущено еще 10 августа.

Напомнил Греков и о новом мосте, который уже соединяет два берега реки Белой. а также поделился планами, которые уже озвучивал Радий Хабиров.

Как его достроим, примемся за реконструкцию знаменитого старого уфимского моста, который появился здесь ещё в 1956 году. Учитывая какую тяжёлую нагрузку он нёс все эти годы, стало большой необходимостью появление третьего моста. Сергей Греков

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