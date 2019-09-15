Уфимцы запаслись на зиму 14 тоннами мёда

Накануне, 14 сентября, центр Уфы превратился в праздничную площадку, посвященную главному продукту нашей республики – пчелиному мёду. Сладкий фестиваль развернулся на площади имени Ленина, прямо напротив столичной мэрии.

Как сообщили в администрации города, на фестивале побывали вчера около десяти тысяч человек. Свою сладкую продукцию продавали пчеловоды из десяти районов Башкирии, они привезли липовый, цветочный, гречишный, бортевой, донниковый, сотовый мед, а также мед из нектара весенних цветов. Здесь же можно было приобретси другие продукты пчеловодства – прополис, медовуху, пергу, маточное молочко и многое другое.

На фестивале весь день работала лаборатория, где при желании можно было убедиться в высоко качестве продуктов.

По подсчетам организаторов фестиваля, за весь день здесь было реализовано около 14 тонн меда.

- Праздник удался! – пришли к выводу представители мэрии, которые во главе с главой города Ульфатом Мустафиным побывали на фестивале.