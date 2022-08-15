Жители центра Уфы пожаловались на сильный химический запах сегодняшней ночью

Жители центра Уфы пожаловались на сильный химический запах сегодняшней ночью
Жители центра Уфы пожаловались на сильный химический запах сегодняшней ночью
Вчера, 08:43ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
О невыносимой вони Mkset сообщили читатели, удручающий запах начал ярко чувствоваться в ночь с 14 на 15 августа.

На неприятные химические запахи в Уфе жалуется не только северная часть Уфы соседствующая с промзоной. Сегодня, едва наступило 15 августа, около часа ночи жители центра Уфы, а конкретно остановки Спортивная услышали очень неприятный химический запах.

Сейчас в центре пахнет химией сильно, прям треш.жительница Уфы

Открыть окно по словам собеседницы Mkset не представлялось возможным из-за неописуемого и весьма едкого запаха химии.

На сайте Башгидрометцентра тем временем по последним данным от 11 августа пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 16 на проспекте Октября, 65/4, ближайшей к месту жительства женщины, опубликован перечень наблюдаемых веществ – это пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак. И превышений по ним 11 августа не выявлялись, что же произошло в воздухе Уфы в ночь с 14 на 15 августа пока неизвестно.

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