В Уфе завтра будет перекрыто движение по улице Сельская-Богородская

Столичные автомобилисты завтра не смогут проехать по улице Сельская-Богородская из-за асфальтоукладочных работ. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.
Сообщается, что ограничения коснутся дорожного участка от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло» и продлятся с 6:00 до 19:00.
При этом проведение дорожных работ внесёт свои коррективы в схему движения электротранспорта. Так, Маршруты троллейбусов № 9 и 10 будут работать по измененной схеме «Троллейбусное депо № 2 — ТЭЦ-1».