В Уфе пройдет фестиваль близнецов

29 июля в парке культуры и отдыха "Демский" пройдет фестиваль близнецов, приуроченный к Году семьи в Башкирии, сообщили в администрации Уфы.

- Пришедших на праздник жителей и гостей района ждут различные конкурсы, игровые площадки и развлечения для всей семьи, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация по телефону: (347) 281-94-37.