В Уфе пройдет фестиваль близнецов

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Для участия в нем нужна регистрация.
29 июля в парке культуры и отдыха "Демский" пройдет фестиваль близнецов, приуроченный к Году семьи в Башкирии, сообщили в администрации Уфы.
- Пришедших на праздник жителей и гостей района ждут различные конкурсы, игровые площадки и развлечения для всей семьи, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация по телефону: (347) 281-94-37.
С начала года в Демском районе Уфы зарегистрированы 10 пар близнецов. В 2017 году их было 6, а в 2016 году - 19.
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