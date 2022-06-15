В Уфе после поручения Хабирова продлят время работы автобусов до парка «Кашкадан»

В Уфе после поручения Хабирова продлят время работы автобусов до парка «Кашкадан»
В Уфе после поручения Хабирова продлят время работы автобусов до парка «Кашкадан»
Вчера, 17:28ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Речь идет о маршрутах № 39 и № 75, сообщает пресс-служба «Башавтотранса».

В Уфе решили продлить время работы автобусных маршрутов № 75 и № 39, которые идут до парка «Кашкадан». Об этом сообщила сегодня, 15 июня, пресс-служба «Башавтотранса».

Так, по времени маршрут № 75 будет делать следующее остановки:

  • С остановки «ОАО «Амстар» — в 22:00, 22:15, 22:30, 22:50, 23:10;
  • С остановки ТСК «Пушкинский» — в 23:00, 23:10, 23:25, 23:40, 00:00, 00:20.

Далее, автобусный маршрут № 39:

  • С остановки «Ул. им. Ю. Гагарина» — в 23:05, 23:25,
  • С остановки «ТСК «Пушкинский» — в 22:05, 22:20.

Накануне глава Башкирии поручил, чтобы по Уфе «побежали» автобусы до парка «Кашкадан». Напомним, что парк «Кашкадан» был открыт 12 июня на День города. Тогда же обнаружилась нехватка автобусов, которые бы доставили уфимев до нового парка.

О том, что на общественный транспорт на День города пришлась большая нагрузка отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

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