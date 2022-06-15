В реку Белую в Уфе попали нефтепродукты из затонувшей баржи

В Уфе в реку Белую попали нефтепродукты из затонувшей баржи. Как уточняет Управление гражданской защиты, судно затонуло при его распиловке и утилизации, в результате чего на поверхность воды вышло "незначительное количество оставшихся в барже нефтепродуктов".