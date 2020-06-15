«Всех пустить все равно не сможем»: в МФЦ Башкирии пояснили очереди по сотне человек

Уже который день, по словам граждан, у этого многофункционального центра столицы, как, впрочем, и у многих других по всему городу, образуются крупные очереди.

Так, у здания МФЦ Лайфстайл-центра «Башкирия» очередь начинается с 10 часов утра и продолжается в течение всего рабочего времени. При этом в очереди стоят люди разных возрастов, зачастую с нарушением необходимого и еще пока действующего масочного режима и дистанции в 1,5 метра.

Как пояснили в пресс-службе МФЦ республики, в центр «все равно всех и сразу никто впустить не сможет».

«Два с половиной месяца самоизоляции завершились — вы представляете, какое количество людей к нам сейчас приходит с разными услугами? Учитывая все необходимые рекомендации Роспотребнадзора, мы не можем всех пустить туда сразу — в центре количество людей не должно превышать до 50 человек. А в это число входят и наши сотрудники, весь персонал, помимо обратившихся граждан. При этом у них всех есть возможность обратиться в другие офисы. Наши сотрудники регулярно выходят к людям и напоминают и о дистанции и о масках», — прокомментировали в пресс-службе МФЦ республики.