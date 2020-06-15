Новую квартиру в Уфе можно купить за 5 шагов

Часто для приобретения новой квартиры требуется продать старую, а это как известно процесс, отнимающий много времени и сил. К тому же за время продажи вашей квартиры, застройщик может повысить цену или вообще продать понравившийся вариант. Вы можете совместить эти процессы с помощью услуги »Trade-in» по улучшенной схеме от ГК «Первый Трест».

«Вам не придётся тратить свои силы и время на продажу старой квартиры, мы это сделаем за вас. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно1! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2% на новую квартиру от ГК «Первый Трест»

, — рассказала ИА «Башинформ» Аида Галяутдинова, специалист отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».

Всего 5 шагов отделяют от новой квартиры. Первый шаг — это выбор квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

Второй шаг заключается в заявке на выезд оценщика. Специалист установит текущую рыночную стоимость вашей квартиры. ГК «Первый Трест» берёт на реализацию старую квартиру по рыночной стоимости, без дисконта.

На третьем этапе заключаете договор на услугу »Trade-in» с ГК «Первый Трест», по которому услуга реализации вашей квартиры предоставляется абсолютно бесплатно2. На основании договора понравившаяся квартира бронируется на 28 дней с фиксацией цены. На это время покупатель защищен от риска поднятия цены на выбранную недвижимость и и может быть уверен, что за это время она никому не будет продана.

Четвертый шаг состоит в реализации старой квартиры. Юристы ГК «Первый Трест» готовят пакет документов для продажи вашей квартиры и покупки новой. Ипотечный брокер занимается одобрением ипотеки если она вам необходима. Менеджеры отдела продаж вторичной недвижимости привлекая все возможности ГК «Первый Трест» продают вашу квартиру, рекламу объекта продажи компания «Первый Трест» берёт на себя.

Шаг пятый — это проведение сделок по продаже старой и покупке новой квартиры. Для экономии времени обе сделки проводятся в один день в офисе ГК «Первый Трест» с помощью сотрудника МФЦ.

Более подробную информацию о услуге «Trade-in» вы можете получить в нашем офисе продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111.