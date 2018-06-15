Уфа заняла первое место в ПФО по дороговизне «элитных однушек»
Самая дорогая однокомнатная уфимская квартира имеет площадь 80 квадратных метров.
Однокомнатные квартиры – самые популярные у покупателей недвижимости. Одна из причин популярности – относительная и сравнительная дешевизна. Однако и среди самых ходовых квартир – однокомнатных – есть своя «элитка».
Агентство недвижимости ЦИАН провело исследование цен на дорогие «однушки» в Приволжском федеральном округе (ПФО). Оказалось, что в Башкирии, точнее, в Уфе самые дорогие однокомнатные квартиры в округе.
Рейтинг дороговизны однокомнатной недвижимости в ПФО выглядит следующим образом.
1 место – Уфа. Однокомнатная квартира площадью 80 кв метров в одном из жилых кварталов в деловом центре Уфы стоит 11,5 миллиона рублей.
2 место – Казань. «Однушка» площадью 62 метра стоит 8,9 миллиона рублей.
3 место – Самара и 81 метр за 8 миллионов рублей.
4 место – Пермь с 65 метрами за 7,2 миллиона рублей.
5 место – Нижний Новгород и 50-метровая «однушка» за 6,3 миллиона рублей.
Далее идут Саратов – 75 метров за 6 миллионов, Чебоксары – 61 метр за 5,15 миллиона, Ульяновск – 60 метров за 4,77 миллиона, Киров – 63,5 метра за 4,5 миллиона рублей. Дешевле всего «элитная однушка» стоит в столице Мордовии Саранске – 4,2 миллиона рублей за 560 квадратных метров.