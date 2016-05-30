В Уфе просят запретить мотоциклистам ездить по главным улицам города

Конкретная причина запрета неизвестна.

Ufa-Room сообщает, что в администрацию Уфы поступила жалоба, в которой местный житель просит ограничить мотоциклистов в передвижении по главным улицам города – Ленина, Заки Валиди и Проспекту Октября.

Администрация не сообщает, почему заявитель просит полностью закрыть эти улицы для байкеров, однако известно, что недовольный уфимец просит службы города прекратить перекладывать ответственность на ГИБДД.

Службы города давно ссылаются на согласование установки знаков с инспекцией безопасности дорожного движения. И пока что непонятно, в чем дело – в бюрократической задержке или нежелании города идти на подобные меры.

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