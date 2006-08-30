В Уфе отключат свет на восьми улицах

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Завтра, 16 июня, в домах на восьми улицах города отключат свет. Это связано с работой по замене опор.
Как сообщает пресс-служба администрации города, электроэнергия будет отключена в домах по следующим адресам:
– ул. Ущелье с 5 по 57, с 2 по 24;
– ул. Народная с 2 по 18, с 1 по 31;
– ул. Красина с 11 по 17, с 2 по 20;
– ул. Ахтырская с 53 по 89, 52, с 70 по 84;
– ул. Леваневского 10;
– ул. Родниковская 12, 13, 16, 17;
– ул. Гузакова с 1 по 7, с 2 по 4;
– ул. Гончарная 41, 43, 45.
Электричества не будет с 9 до 17.00
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