В Уфе отключат свет на восьми улицах

Завтра, 16 июня, в домах на восьми улицах города отключат свет. Это связано с работой по замене опор.

Как сообщает пресс-служба администрации города, электроэнергия будет отключена в домах по следующим адресам:

– ул. Ущелье с 5 по 57, с 2 по 24;

– ул. Народная с 2 по 18, с 1 по 31;

– ул. Красина с 11 по 17, с 2 по 20;

– ул. Ахтырская с 53 по 89, 52, с 70 по 84;

– ул. Леваневского 10;

– ул. Родниковская 12, 13, 16, 17;

– ул. Гузакова с 1 по 7, с 2 по 4;

– ул. Гончарная 41, 43, 45.

Электричества не будет с 9 до 17.00

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