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В Уфе коммунальщики посадили за решетку котят
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе коммунальщики посадили за решетку котят
Сегодня, 10:04ГородКристина Дейнеко
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