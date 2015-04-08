В Уфе коммунальщики посадили за решетку котят

Животные из-за решеток неделю не могли выбраться из подвала.

В Уфе несколько бездомных котят жили без воды целую неделю. Они оказались замурованы в подвале многоквартирного дома. Представители ЖЭУ на все входы установили металлические решетки, такие узкие, что сквозь них котята не могли выбраться наружу, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан». При этом собственники квартир были не прочь, чтобы кошки ночевали в подвале.

Уфимка Елена Хакимова заметила котят еще на прошлой неделе, пыталась просунуть сквозь решетку воду, но они оказались слишком узкие. Женщина обратилась к работающим неподалеку слесарям. Те, в свою очередь, ответили бранью.

Жильцы дома обратились в ЖЭУ, к зоозащитникам и в СМИ. Только после этого прутья клетки разжали, и котята оказались на свободе.

Котят замуровали в подвале Видео Видео: youtube.com

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