В Уфе подали петицию за строительство надземного метро

В Сети появилась петиция за строительство надземного метро в Уфе. Более 1200 человек уже проголосовали за это решение. В петиции сообщается, что после сбора 10 тысяч подписей будет подана заявка на проведение общегородского референдума о строительстве частного надземного метро в Уфе.

Сейчас идет сбор подписей для того, чтобы стало возможным проведение городского референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом для пассажиров. По мнению организаторов, после того, как он состоится, будет проще добиться от администрации города разрешения на его строительство. В данный момент удалось собрать свыше 1200 подписей. Для того, чтобы подать заявку на проведение общегородского референдума, необходимо собрать 10 000 подписей.