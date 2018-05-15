Уфа попала в федеральный ТОП-10 по индексу качества городской среды

- Мы оказались в компании таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Воронеж. В том числе оценивалась динамика проведения работ в городах. Мы начали фактически на три года программу по формированию комфортной городской среды, чем на федеральном уровне, работаем так уже шестой год, в городе более 40 объектов – парков, скверов и т.д. были облагорожены в рамках этих мероприятий, - напомнил Ирек Ялалов. – Мы привлекли федеральное финансирование. Помогает также и республика. Вся эта работе не осталась незамеченной. Но коллеги из других городов тоже не спят и работают.