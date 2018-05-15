Мэр Уфы о мусорящих горожанах: «Все превращают в помойку!»

Сегодня, 15 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов дал указание главам муниципалитетов провести проверку в местах массового пребывания горожан и рассмотреть вопрос о замене непрактичных маленьких мусорных урн на крупногабаритные.

- Я вечером с семьей пошел прогуляться в парк Якутова и наткнулся на неприятную картину. Почти возле каждой скамейки были горы мусора рядом с урнами, а в других местах, где нет урн, было чисто, - рассказал Ирек Ялалов.

По его мнению, это связано с тем, что маленькие урны, которые смонтированы вместе со скамейками, не справляются с летними нагрузками и быстро переполняются. При этом горожане не могут также освоить и урны с педалями, у которых поднимается крышка.

- Не могут наши сограждане нажимать на педали эти, не умеют или не хотят, в итоге все превращают в помойку, - посетовал Ирек Ялалов. – Хотя вот в Европе давно уже такие урны в ходу, но для нас они пока не подходят, видимо.