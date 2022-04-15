Сегодня стоимость проезда в автобусах Уфы подорожает сразу на четыре рубля

С Сегодняшнего дня в Уфе повысятся цены за проезд в автобусах компании «Башавтотранс». Об этом ещё марте сообщили в городской мэрии.
С этого дня стоимость проезда составит 33 рубля при оплате наличкой либо банковской картой и 28 рублей — при оплате по карте «Алга».
Напомним, о повышении цен стало известно несколькими неделями ранее. В компании увеличение стоимости поездки связывают с возросшими ценами на техобслуживание транспортных средств и запчастей, а также рядом других факторов.
Также ранее стало известно, что компания «Башавтотранс» уменьшила размер билетов на своем транспорте. Как сообщает перевозчик корреспонденту Mkset, важная информация на билетах сохранится в полном объёме.