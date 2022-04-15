Пожилая уфимка 10 лет превращает жизнь соседей в ад из-за груды мусора в квартире

Жильцы дома по улице Зорге жалуются на пенсионерку, которая страдает синдромом Плюшкина. В частности, из-за груды мусора соседи жалуются на гниль, мышей и тараканов, сообщает издание ГорОбзор.ру со ссылкой на жительницу дома.

В Уфе в доме № 46 по улице Зорге жильцы жалуются на соседку, которая более 10 лет превращает их жизнь в ад. Так, пожилая женщина страдает от синдрома Плюшкина и собирает в своей квартире мусор, из-за чего другие жители сообщают о запахе, сырости, гнили, тараканах, мышах и клопах. Как рассказала Элина Зайдуллина изданию ГорОбзор.ру, сама пенсионерка проблему в том, что ее квартира заставлена мусором от пола до потолка, не видит. Кроме того, женщина добавляет, жилплощадь переполнена настолько, что пожилая соседка уже физически не может туда попасть и ночует на лестнице 8 этажа. Так, проблему местные жители пытались решить разговорами с пенсионеркой, однако результатов не последовало. После чего стали обращаться в прокуратуру, МинЖКХ, Роспотребнадзор, Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, к главе Башкирии Радию Хабирову, но все безрезультатно, в частности, запросы, по словам Элины Зайдуллиной, перенаправляются из одной инстанции в другую. Между тем, с антисанитарией, насекомыми и грызунами приходится справляться самостоятельно. Так, после обращения жильцом дома на странице мэра Уфы жизнью пенсионерки заинтересовалась ее родственница — Елена Сафонова. После чего, как сообщает ГорОбзор.ру, бабушку из квартиры забрали и жилплощадь можно будет вычистить.

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