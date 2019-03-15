В Уфе построят новый ФОК за 1,3 миллиарда рублей

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14 марта в Доме Республики врио Башкирии Радий Хабиров провёл встречу с инвесторами в формате «Инвестиционного часа», сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
На совещании обсудили новый проект - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и многофункциональным игровым залом в Уфе, который планируется возвести в рамках программы «Газпром – детям».
По словам генерального директора ООО «Газпром инвестгазификация» Владимира Звягина, общая стоимость ФОКа составит около 1,3 млрд рублей.
– Мы, безусловно, поддерживаем проект. В этом году в Уфе пройдут Международные детские игры. Мы ожидаем много гостей. Начало строительства такого комплекса было бы хорошей историей в рамках мероприятий, – сказал Радий Хабиров.
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